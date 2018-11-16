Проект бюджета Нижегородской области на 2019 год принят в первом чтении Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проект закона "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" принят в первом чтении. Соответствующее решение было принято на заседании Законодательного собрания Нижегородской области 29 ноября 2018 года.



Согласно информации, бюджет 2019 и 2020 годов сформирован бездефицитным, а на 2021 год запланирован профицит в размере 1,5 млрд рублей.

Доходы областного бюджета на 2019 год спрогнозированы в объеме 153,4 млрд рублей, в том числе безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в сумме 17,4 млрд рублей. На 2020 год доходы областного бюджета составляют 156,3 млрд рублей, на 2021 год – 161,4 млрд рублей.

Расходы областного бюджета на 2019 год запланированы в объеме 153,4 млрд рублей, на 2020 год -156,3 млрд рублей, на 2021 год – 159,9 млрд рублей. Отмечается также, что расходы областного бюджета сформированы в программном формате на основе 30 государственных программ Нижегородской области. В 2019 году программные расходы областного бюджета составят 146 млрд рублей или 95,2% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 7,3 млрд рублей или 4,8% от общего объема расходов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил социальную ориентированность бюджета на предстоящие три года. "Впервые с момента существования фонда медицинского страхования заложена бездефицитная программа гарантий по здравоохранению. Предусмотрены средства на реализацию национальных проектов, и мы совершенно точно можем гордиться Нижегородской областью – регион занимает место по объему привлекаемых средств после Московской области. Хотелось бы поблагодарить коллег-депутатов за предложения в проект бюджета, работа велась действительно совместно", - подчеркнул Глеб Никитин.

Председатель регионального парламента Евгений Лебедев рассказал, что к проекту главного финансового документа поступило более 60 замечаний и предложений от депутатов, комитетов и государственно-правового управления Законодательного собрания, Контрольно-счетной палаты региона. "В частности, они касались выделения дополнительных средств муниципальным образованиям на капитальный ремонт школ, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, модульных домов культуры. До 6 декабря в профильный комитет по бюджету и налогам будут направлены поправки ко второму чтению, предметом которого является расходная часть главного финансового документа области", - сказал он.

Евгений Лебедев также напомнил, что во втором чтении бюджет будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания 20 декабря

Министр финансов региона Ольга Сулима, в свою очередь, обратила внимание, что муниципалитетам будет выделено 12,3 млрд рублей нецелевых дотаций на сбалансированность и выравнивание бюджета, что на 51% больше, чем в бюджете текущего года. По её словам, Нижний Новгород впервые получит в виде межбюджетного трансферта нецелевую финансовую помощь в 1,2 млрд рублей.

Наибольший объем средств будет направлен на реализацию следующих государственных программ: развитие образования – 37,4 млрд рублей, социальная поддержка граждан – 29,8 млрд рублей, развитие здравоохранения – 25 млрд рублей, развитие транспортной системы – 15,4 млрд рублей, развитие агропромышленного комплекса – 4,6 млрд рублей, развитие физической культуры и массового спорта – 2,7 млрд рублей, развитие культуры и туризма – 2,3 млрд рублей, развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем - 2,3 млрд рублей.

"В этом году мы по инициативе Глеба Никитина стали участниками общественного обсуждения Стратегии развития региона. Для нас принципиально важно, что проект бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов уже обеспечивает реализацию основных целей, задач, которые граждане обозначили в документе приоритетными", - отметила заместитель председателя Законодательного собрания Ольга Щетинина.

Напомним, что на этом заседании внесли изменения в бюджет региона на 2018 год. Согласно изменениям, доходы бюджета увеличены на 1,3 млрд рублей - до 154,04 млрд рублей, расходы - на 1,2 млрд рублей - до 156,5 млрд рублей, дефицит бюджета таким образом снижен на 90,9 млн рублей - до 2,4 млрд рублей.

Напомним также, что в октябре 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель Заксобрания региона Евгений Лебедев провели "нулевое чтение" проекта бюджета области на 2019 год. 25 октября проект внесен на рассмотрение Законодательного собрания. Доходы и расходы областного бюджета на следующий год сформированы в объеме 153,4 млрд рублей, таким образом бюджет планируется бездефицитным.