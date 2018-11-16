Дефицит бюджета Нижегородской области на 2018 год сократили на 91 млн рублей Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 29 ноября внесли изменения в бюджет региона на 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.

Изменения приняты в двух чтениях. Доходы бюджета увеличены на 1,3 млрд рублей - до 154,04 млрд рублей, расходы - на 1,2 млрд рублей - до 156,5 млрд рублей, дефицит бюджета таким образом снижен на 90,9 млн рублей - до 2,4 млрд рублей.

В доходной части бюджета более чем на 900 млн рублей увеличиваются налоговые и неналоговые доходы. Это произошло в связи с уточнением прогноза по сравнению с запланированным объемом.

Данные средства пойдут, в частности, на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (более 280 млн рублей) и на финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области (более 162 млн рублей).

Кроме того, около 98 млн рублей предусмотрено на повышение заработной платы бюджетников. Еще 50 млн рублей направят на обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения региональных льготников.

На возобновление строительства дома по ул.Родионова-Деловая для решения проблем обманутых дольщиков направят 25 млн рублей.

Также в доходной части бюджета предусмотрены безвозмездные поступления из федерального бюджета почти на 400 млн рублей.

Большая часть этих средств пойдет на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На эти цели предусмотрено 325 млн рублей. Еще 50 млн рублей направят на покупку областному социально-реабилитационному центру "Бригантина" 22 автобусов для перевозки детей и восьми автобусов для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья.

"Все поправки прошли подробное обсуждение на заседании профильного комитета. Дополнительные средства традиционно направляются на решение приоритетных задач", - сказал председатель комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов.

Напомним, что за 10 месяцев 2018 года бюджет Нижегородской области исполнен с профцитом в 9,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что изменения в бюджет региона также вносились в октябре текущего года.