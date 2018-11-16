Специалисты обсудили причину неприятного запаха в Кстове при посещении крупных нефтехимических предприятий Бизнес

Заседание круглого стола в Кстове Фото: НИА Нижний Новгород

Специалисты обсудили причину неприятного запаха в Кстове при посещении крупных нефтехимических предприятий. Как сообщает корреспондент агентства НИА "Нижний Новгород", обсуждение прошло в ходе круглого стола "Экологическая ответственность промышленных предприятий", организованного после того, как в воздухе появилась проблема с неприятным запахом, который, предположительно, исходит от нефтехимических производств.

На заседании круглого стола, организованном ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" и комитетом по экологии и природопользованию Законодательного собрания региона присутствовали представители министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, независимые экологи российского и международного уровней, общественные организации.

На мероприятии в том числе обсуждалось и происшествие, которое произошло в сентябре текущего года, когда в воздухе появился неприятный запах и жители начали обращаться в надзорные органы и администрацию города и области с жалобами.

Присутствующие на заседании круглого стола перед мероприятием посетили крупные нефтехимические заводы Кстовского района, где им продемонстрировали производственный процесс.

Тем не менее, сейчас для расследования инцидента создана рабочая группа при прокуратуре. Специалисты считают, что запах могут распространять мелкие нефтехимические предприятия, возможно, работающие нелегально и поэтому не заботящиеся об экологической безопасности.

В ходе круглого стола состоялась презентация экологической политики "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза", согласно которой НПЗ в рамках мероприятий экологической направленности построил установку физико-химической очистки стоков, что позволило осуществить надежную и бесперебойную очистку сточных вод от нефтепродуктов, оборудовал все нефтяные и бензиновые резервуары специальными понтонами.

Также на заводе построена установка по переработке сероводорода в элементарную, гранулированную серу, что позволяет извлекать и переводить в товарную продукцию серу, содержащуюся в нефтяном сырье.

В 2017 году Кстовский НПЗ завершил строительство системы отгрузки автобензина и дизельного топлива в трубопроводную систему "Транснефти". На втором комплексе каталитического крекинга НПЗ построен блок очистки дымовых газов, позволяющий не допустить попадания в воздух диоксида серы. Кроме того, завод вывел из эксплуатации производство смазочных масел, где в качестве растворителя применялся фенол, использование которого теперь полностью исключено.

В настоящее время на предприятии проводится ежедневный экологический мониторинг, в ходе которого контролируются выбросы от всех источников предприятия. Также ведется проверка воздуха в санитарно-защитной и жилой зонах. Превышения ПДК по веществам, характерным для нефтепереработки надзорными органами не фиксируются.

Такого рода мероприятия помогают сделать вывод об открытости и прозрачности ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтнез" в области экологической политики и ответственности, а значит и нашей с вами уверенности в безопасности.