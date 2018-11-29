Нижегородская область за три года получит 5,3 млрд рублей в рамках нацпроекта "Здравоохранение" Общество

Глеб Никитин на совещании с сведущими нейрохирургами страны Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Нижегородская область в 2019-2021 годах получит 5,3 млрд рублей в рамках в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, такую информацию озвучил глава области Глеб Никитин в ходе рабочего совещания с сведущими нейрохирургами страны.

Глеб Никитин рассказал, что часть задач по развитию этой отрасли медицины будет возможно решить в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Губернатор подчеркнул, что регион стал одним из лидеров по уровню одобренных заявок.

"По данным на сегодняшний день на реализацию нацпроекта в 2019-2021 годах из федерального бюджета область получит 5,3 млрд рублей, в том числе в 2019 году - 1,6 млрд рублей", - сказал губернатор.

"При этом по результатам заявочной кампании по привлечению федеральных средств Нижегородская область в 2019 году занимает пятое место в России и второе место в ПФО", - добавил он.

Глеб Никитин подчеркнул, что получив средства, область сможет организовать работу санитарной авиации, а также приобрести 14 передвижных мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям отдаленных и малочисленных населенных пунктов.

Кроме того, средства, выделенные по нацпроекту "Здравоохранение" планируется направить на создание и ремонт ряда фельдшерско-акушерских пунктов, переоснащение двух региональных сосудистых центров и 15 первичных сосудистых отделений оборудованием для ранней медицинской реабилитации, организовать сеть из 12 центров амбулаторной онкологической помощи и многое другое.

"Это будет большая комплексная работа, которая даст стимул и развитию нейрохирургии", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, что в 2019 году более 13 млрд рублей предусмотрено в проекте федбюджета-2019 на реализацию нацпроектов в Нижегородской области. Нацпроект "Здравоохранение" предполагает выделение 1,63 млрд рублей в 2019 году.