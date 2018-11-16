Более 13 млрд рублей предусмотрено в проекте федбюджета-2019 на реализацию нацпроектов в Нижегородской области Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 13 млрд рублей предусмотрено в проекте федерального бюджета 2019 года на реализацию нацпроектов в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 23 ноября 2018 года.



Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, регион на данный момент является одним из лидеров по объему привлеченных денежных средств из федерального бюджета на реализацию национальных проектов на территории региона в 2019 году.

По его словам, на сегодняшний день в принятом проекте федерального бюджета для Нижегородской области на 2019 год предусмотрено 13,2 млрд рублей. "На данный момент это второе место среди всех регионов Российской Федерации после Московской области по объему выделяемых средств на реализацию национальных проектов. Нижегородская область приняла активное участие в заявочной кампании, мы предлагали проекты, участвовали в обсуждениях", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Самый большой объем средств - 4,27 млрд рублей - будет привлечен в 2019 году в рамках нацпроекта "Экология", на втором месте нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 2,77 млрд рублей, на третьем и четвертом – "Демография" и "Здравоохранение". На эти важнейшие проекту региону планируется выделить 1,64 и 1,63 млрд рублей соответственно. Серьезные задачи по улучшению жизни нижегородцев позволит выполнить проект "Жилье и городская среда", на него в проекте бюджета страны для региона заложено 1,36 млрд рублей", - рассказал Глеб Никитин.

Напомним, 23 ноября 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин примет участие в расширенном заседании президиума Государственного совета РФ по вопросу реализации указа президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Как сообщалось ранее, Нижегородская область получит 2,4 млрд рублей в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства. Кроме того, ранее стало известно, что регион вошёл в нацпроекты "Образование" и"Здравоохранение". "Нижегородская область приложит максимум усилий для участия в нацпроектах. Мы готовы к системной работе, тесно сотрудничаем с федеральными структурами", - заявил губернатор региона Глеб Никитин.