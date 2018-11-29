Каток на 10 тысяч кв. метров откроется на стадионе "Нижний Новгород" 15 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Каток площадью 10 тысяч кв. метров откроется на стадионе "Нижний Новгород" 15 декабря 2018 года.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства 29 ноября, территория стадиона "Нижний Новгород" станет крупнейшей зимней развлекательной площадкой региона. В том числе, 15 декабря там откроется каток общей площадью более 10 тысяч квадратных метров, а также резиденция Деда Мороза и рождественская ярмарка "Зимняя сказка".

Отмечается, что на территории стадиона будут работать две площадки для массовых катаний с натуральным и искусственным льдом. И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Александр Югов рассказал, что также на стадионе зимой будут проходить костюмированные катания, а также праздники: День студента, региональный турнир по хоккею, День святого Валентина, День защитника Отечества, Международный женский день и проводы Масленицы.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, открытие "Зимней сказки" станет важным этапом в использовании наследия Чемпионата мира по футболу. "Не сомневаюсь, что ощущение праздника, которое сопровождало матчи мирового первенства, сохранится на этой площадке. Приглашаю нижегородцев принять участие в открытии катка и ярмарки, это будет ярким культурным и спортивным событием в жизни не только нашего региона, но и страны в целом", - добавил Глеб Никитин.

Ярмарка и каток будут работать на стадионе с 15 декабря по 10 марта. Общая территория площадки составит около 20 тысяч кв. метров.

Напомним, что, согласно Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года, предполагается разработка концепции дальнейшего использования "Стадиона Нижний Новгород". Данная концепция, в том числе, предполагает его использование для проведения концертов, фестивалей, выставок и других массовых мероприятий. Ранее также на официальном стадионе появилось предложение о проведении на нём свадеб и корпоративов.



СПРАВКА:

Каток "Зимняя сказка" будет открыт для всех желающих ежедневно с 15:00 до 22:00 в будние дни и с 11:00 до 23:00 в выходные и праздничные дни.

Для детей до семи лет вход на каток свободный, для взрослых стоимость часа катания составит 150 рублей в будние дни, в выходные и праздничные дни – 200 рублей. Для детей с семи до 14 лет – 50 рублей. Также на катке будет организована зона проката коньков.

Вход на все мероприятия и ярмарку свободный.