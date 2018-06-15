Облправительство планирует разместить "Врачебно-физкультурный диспансер" на "Стадионе Нижний Новгород" Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Облправительство планирует разместить ГБУ НО "Врачебно-физкультурный диспансер" на "Стадионе Нижний Новгород". Такой пункт есть в проекте Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области, рассчитанной до 2035 года, опубликованом на специальном портале в июне 2018 года.

Стратегия включает приоритетный проект "Реконструкция и лицензирование существующих помещений стадиона "Нижний Новгород" под размещение ГБУ НО "Врачебно-физкультурный диспансер". В рамках проекта планируется реконструкция 3000 кв. м помещений стадиона под размещение лицензированных медицинских кабинетов.

Кроме того, планируется создание специализированного подразделения этого учреждения для медицинского обслуживания спортсменов по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта и его филиала в городе Дзержинске.

Также ожидается, что кабинеты спортивной медицины появятся и в физкультурно-оздоровительных комплексах региона. Для новых ФОКов планируется предусмотреть размещение таких кабинетов уже на этапе проектирования.

Что касается дальнейшего использования "Стадиона Нижний Новгород", на котором сейчас проходят матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, предполагается разработка концепции управления стадионом. Отмечается, что для обеспечения финансовой эффективности объекты наследия крупных международных чемпионатов и Олимпийских игр могут быть использованы не только для проведения других соревнований, но также полностью стадион или его части могут временно или постоянно использоваться как: площадки для проведения концертов, фестивалей, выставок и других массовых мероприятий; тренировочные базы по различным видам спорта, в том числе для детей; рестораны, кафе, бистро; магазины и помещения для оказания услуг — салоны красоты, турфирмы, страховые компании и пр.; гостиницы; офисы, переговорные комнаты, конференц-залы и пр.; культурно-досуговые центры (кинотеатры, музеи, фитнес-центры).

Сроки вышеназванных мероприятий пока в проекте Стратегии не определены, объемы и источники финансирования, соответственно, тоже.

Напомним, правительство РФ планирует финансирование содержания "Стадиона Нижний Новгород" на 70% в 2019-2023 годах, остальное бремя ляжет на регион. Ежегодная стоимость содержания объекта оценивается в 316 – 343 млн рублей.