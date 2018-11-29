Возгорание бензовоза в посёлке Дружный в Нижегородской области ликвидировано на площади 200 кв. метров Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Возгорание бензовоза в посёлке Дружный в Нижегородской области ликвидировано на площади 200 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, пожар был ликвидирован в 17:52, его площадь составила 200 м.кв. "Благодаря слаженным и оперативным действия сотрудников пожарной охраны удалось избежать распространения огня и не допустить гибели и травмирования людей", - заявили в МЧС.

Напомним, сообщение о возгорании автоцистерны на территории автозаправочной станции в п. Дружный Богородского района поступило в ЦУКС в 15:49. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий участвовали 100 человек и 30 единиц техники, в том числе от МЧС России 90 человек и 22 единицы техники