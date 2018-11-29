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Общество

Глеб Никитин поручил увеличить финансирование социально ориентированных НКО и добровольчества

29 ноября 2018 18:50  [52] Общество
Глеб Никитин с одной из победительниц конкурса Все-звезды!

Глеб Никитин с одной из победительниц конкурса Все-звезды!

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил увеличить финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) и добровольчества. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Информацию о таком поручении Глеб Никитин озвучил по итогам участия в работе форума "Добро соседства" и региональном съезде социально ориентированных НКО, где наградил победителей регионального конкурса "Все-звезды!".

"В ходе общения мы наметили направления, где правительство региона может более активно участвовать. Я дал поручение проработать возможность многократного увеличения финансовой поддержки социально ориентированных НКО и добровольчества. Уверен, что в 2019 году мы добьемся еще больших результатов!", - сказал Глеб Никитин.

В рамках мероприятий были подведены предварительные итоги Года добровольчества в Нижегородской области.

"По количеству волонтеров и организаций, побед и грантов Нижегородская область на лидирующих позициях", - отметил Глеб Никитин.

"Сейчас в регионе около 18 тысяч официальных волонтеров, но реальное количество тех, кто участвует в движении намного больше. Уже реализовано более 435 проектов. Для нас Год добровольчества не заканчивается", - подчеркнул губернатор.

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