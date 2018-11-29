Автомобиль горел на Московском шоссе в Нижнем Новгороде 29 ноября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автомобиль горел на Московском шоссе в Нижнем Новгороде 29 ноября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Сообщение о возгорании автомобиля Niva Chevrolet на ул. Московское шоссе в Московском районе поступило в МЧС в 13:13. В результате пожара машина обгорела на площади 3 кв.метра.

Предположительно, причиной пожара стала неисправность электрооборудования транспортного средства.

Напомним, что 29 ноября на автозаправочной станции в посёлке Дружный Богородского района загорелся бензовоз. Площадь пожара составила 200 кв. метров, в тушении участвовали более 100 человек.