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Общество

Арзамас Нижегородской области подключился к системе безналичной оплаты проезда

30 ноября 2018 12:37  [71] Общество

Арзамас Нижегородской области подключился к системе безналичной оплаты проезда - АСОП. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области 30 ноября 2018 года.

Арзамасский район стал третьим городом в Нижегородской области (после Бора и Сарова), подключенным к автоматизированной системе оплаты проезда.

Автобусы, оборудованные специальными переносными терминалами АСОП, запустили по пяти городским маршрутам (№9, 10, 10-А, 11, 12). В понедельник, 3 декабря, во всех автобусах МУП "Арзамасский пассажирский автотранспорт" можно будет расплатиться картой.

Стоимость одной поездки – 25 рублей при наличной и безналичной оплате.

Специально для Арзамаса разработали городскую транспортную карту особого дизайна. Неименные транспортные карты продаются в отделениях "Почты России", киосках АО "Печать". Пополнить кошелек карты можно там же или через терминалы самообслуживания Сбербанка. Карту можно оформить в отделении МФЦ (г. Арзамас, ул. Кирова 27а).

В пресс-службе отметили, что в автобусах Арзамаса продолжают действовать все приобретенные ранее проездные, в том числе льготные.

ООО "Ситикард" предоставляет жителям Арзамаса все возможные способы безналичной оплаты в транспорте. Терминалы системы принимают помимо транспортных и банковские карты с возможностью бесконтактной оплаты (национальной платежной системы "Мир", международных платежных систем Visa, Mastercard), а также смартфоны с платежными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.

Напомним, стало известно, что первым оператором АСОП в Нижегородской области стало ООО "Ситикард". Все мероприятия по внедрению АСОП в Нижегородской области должны быть завершены до 1 января 2019 города.

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