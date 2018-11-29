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Бизнес

Нижегородский "Гидромаш" отгрузил пятый комплект шасси для лайнера нового поколения МС-21

30 ноября 2018 15:23  [62] Бизнес

Фото: С сайта ОАК

Нижегородское ОАО "Гидромаш" отправило заказчику пятый серийный комплект агрегатов шасси для новейшего ближне-среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21-300. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Заказчиком выступает ПАО "Корпорация "Иркут", которая осуществляет строительство этих самолетов. "Гидромаш" является официальным поставщиком шасси, подкосов, цилиндров и других агрегатов для лайнера.

В настоящее время агрегаты, выпущенные на "Гидромаше", уже работают на двух опытных самолетах МС-21-300. Второй из них совершил свой первый полет в мае текущего года на аэродроме ЛИИ им. М.М.Громова (г. Жуковский, Московская область). Испытания подтвердили правильность технических решений.

Агрегаты шасси МС-21-300, рассчитанные на 30 тысяч взлетов-посадок в течение 30 лет, спроектированы и изготовлены из высокопрочной стали и высокопрочного титанового сплава и имеют превосходные весовые показатели: вес шасси составляет менее 2% от максимальной взлетной массы самолета.

МС-21 - семейство пассажирских самолетов нового поколения, ориентированных на самый массовый сегмент мирового рынка авиалайнеров. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (160-211 мест) и МС-21-200 (130-176 мест).

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