Последние новости рубрики Общество
30 ноября 2018 18:54  [190] Около 1,5 тысячи нижегородцев отправлены на службу в армию за два месяца осенней призывной кампании
30 ноября 2018 17:51  [405] Мэрия Нижнего Новгорода намерена оспорить предписание ФАС РФ об аннулировании итогов конкурса по питанию в школах
30 ноября 2018 17:22  [80] 150 заявок поступило в информсистему "Антиснег" от нижегородцев
30 ноября 2018 17:10  [103] "Нижегородская область в ближайшие шесть лет получит на благоустройство больше 10 млрд рублей", - Глеб Никитин
30 ноября 2018 16:10  [593] Памятник советскому поэту Александру Люкину установлен на Ново-Сормовском кладбище в Нижнем Новгороде
30 ноября 2018 16:00  [101] Спикер ЗС НО Евгений Лебедев возглавит экзаменационную комиссию в НИУ РАНХиГС
30 ноября 2018 15:55  [754] Четыре проекта стали победителями конкурса молодежных социальных проектов в Дзержинске Нижегородской области
30 ноября 2018 15:41  [89] Председатели комиссий Молодежного парламента при ЗС НО подвели итоги работы
30 ноября 2018 15:21  [115] Глеб Никитин возложил цветы к мемориалу и могиле Тани Савичевой в Шатках Нижегородской области
30 ноября 2018 15:16  [101] Более 90% заявок в информационной системе "Наш Нижний" отработано по данным на 30 ноября
Общество

Около 1,5 тысячи нижегородцев отправлены на службу в армию за два месяца осенней призывной кампании

30 ноября 2018 18:54  [190] Общество
Около 1,5 тысячи нижегородцев отправлены на службу в армию за два месяца осенней призывной кампании

Около 1,5 тысячи нижегородцев отправлены на службу в армию за два месяца осенней призывной кампании

Фото: НИА Нижний Новгород

Около 1,5 тысячи жителей Нижегородской области отправлены на службу в армию за два месяца осенней призывной кампании. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 30 ноября 2018 года.

По данным областной призывной комиссии, осенний призыв идет по плану, военный комиссариат области обеспечивает качественное укомплектование воинских команд согласно утвержденному плану отправок.

За два месяца на заседания призывных комиссий вызвано свыше 9 тысяч человек. Комиссии приняли решение призвать на военную службу более двух тысяч призывников. Из них в войска уже отправлено около 1,5 тысячи нижегородцев.

Еще около 5 тысячам молодым людям предоставлены отсрочки от призыва на военную службу. Для получения образования отсрочку получили 4,4 тысячи человек, состоянию здоровья - около 500 призывников, по семейным обстоятельствам - 15 молодых людей. Освобождено от призыва по состоянию здоровья около 2,2 тысячи человек.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Армия
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph