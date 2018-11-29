Около 1,5 тысячи нижегородцев отправлены на службу в армию за два месяца осенней призывной кампании Общество

Около 1,5 тысячи нижегородцев отправлены на службу в армию за два месяца осенней призывной кампании Фото: НИА Нижний Новгород

Около 1,5 тысячи жителей Нижегородской области отправлены на службу в армию за два месяца осенней призывной кампании. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 30 ноября 2018 года.



По данным областной призывной комиссии, осенний призыв идет по плану, военный комиссариат области обеспечивает качественное укомплектование воинских команд согласно утвержденному плану отправок.

За два месяца на заседания призывных комиссий вызвано свыше 9 тысяч человек. Комиссии приняли решение призвать на военную службу более двух тысяч призывников. Из них в войска уже отправлено около 1,5 тысячи нижегородцев.

Еще около 5 тысячам молодым людям предоставлены отсрочки от призыва на военную службу. Для получения образования отсрочку получили 4,4 тысячи человек, состоянию здоровья - около 500 призывников, по семейным обстоятельствам - 15 молодых людей. Освобождено от призыва по состоянию здоровья около 2,2 тысячи человек.