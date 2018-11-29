Нижегородская прокуратура внесла представление подрядчику по благоустройству сквера на ул.Григорьева за нарушение сроков работ Общество

Благоустройство сквера на ул.Григорьева Фото: управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Нижегородская прокуратура внесла представление подрядчику по благоустройству сквера на ул.Григорьева за нарушение сроков выполнения работ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 3 декабря 2018 года.

По данным прокуратуры, 23 августа 2018 года администрация Канавинского района Нижнего Новгорода заключила муниципальный контракт с коммерческой организацией на выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории «Сквер по ул. Григорьева». Подрядчик должен был завершить работы до 15 сентября.

При этом работы по контракту были завершены только 30 октября. В связи с этим прокуратура внесла представление генеральному директору организации.

Как сообщала ранее администрация района, на благоустройство сквера имени Анатолия Григорьева направлено около 47 млн рублей. Работы выполняла компания ООО "Нижавтодорстрой".

Напомним, что работы по благоустройству сквера проводились в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".