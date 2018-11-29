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Общество

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в рамках приема граждан поддержал социально значимые инициативы

03 декабря 2018 12:17  [70] Общество
Дмитрий Медведев на приеме граждан

Дмитрий Медведев на приеме граждан

Фото: Пресс-служба Единой России

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в рамках приема граждан поддержал социально значимые инициативы. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

По итогам приема он предложил расширить действие программы использования материнского капитала, создать программу комплексного развития сельских территорий, а также подготовить правила переселения из ветхого и аварийного жилья.

Прием граждан прошел 30 ноября в Центральной общественной приемной партии.

К Дмитрию Медведеву обратился главный врач ФБГУЗ КБ №71 в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Озерск Евгений Фомин. Он попросил предусмотреть возможность расширения действия программы "Земский доктор", чтобы в нее могли войти закрытые административно-территориальные образования.

Медведев поручил министерству здравоохранения РФ и Федеральному медико-биологическому агентству России внести соответствующие предложения.

"Я не вижу разницы между теми проблемами, которые существуют, например, в моногороде и в закрытых территориальных образованиях", - заявил Медведев, подчеркнув, что решение будет распространяться на все ЗАТО, где существует федеральная медицина.

От многодетной матери четырех детей, координатора регионального отделения Объединения многодетных семей Москвы Светланы Палкиной поступила просьба о распространении действия материнского капитала на строительство жилых домов на землях, входящих в состав садовых некоммерческих товариществ (СНТ).

"Здесь нужно будет поменять законодательство, потому что сейчас такой возможности не существует", - отметил Медведев, поручив партийцам-парламентариям рассмотреть указанную инициативу и подготовить изменения в соответствующие законы.

Кроме того, Медведев предложил подготовить изменения в законодательство с тем, чтобы собрать все документы, касающиеся многодетных семей в одном нормативном акте. "Тогда многодетным семьям будет проще пользоваться льготами", - заключил председатель партии.

Глава Васюринского сельского поселения Динского района Краснодарского края Дмитрий Позов обратился к Медведеву с инициативой о создании нового национального проекта комплексного развития социальной сферы для сельских поселений.

Председатель "Единой России" напомнил, что в стране уже действует подобная программа, но сегодня действительно необходимо определиться с инструментами для развития сельских населенных пунктов в будущем. По его мнению, будет правильным объединить источники на федеральном и региональном уровнях, чтобы целенаправленно вкладывать средства в социальную инфраструктуру села, где качество жизни должно стать сопоставимым с городской жизнью.

Как отметил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак, данный вопрос будет обсуждаться на XVIII Съезде партии совместно с заместителем председателя правительства России по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексеем Гордеевым.

Также Медведев считает необходимым подготовить правила переселения из ветхого и аварийного жилья, а также окончательно разграничить эти понятия. На данную проблему обратила внимание жительница Московской области Наталья Державина.

Председатель партии сообщил, что сейчас готовится соответствующий закон. "Нам нужно окончательно подготовить правила, по которым переселение из ветхого и аварийного жилья – прежде всего, еще нужно разграничить эти понятия, потому что с этим тоже есть путаница – будет применяться нa практике так, чтобы эта ситуация была в будущем постоянно воспроизводящейся", - заявил Медведев.

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