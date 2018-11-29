"Комиссия отберёт кандидатов на пост министра экологии Нижегородской области 4 декабря", - Глеб Никитин Политика

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"Комиссия отберёт кандидатов на пост министра экологии Нижегородской области 4 декабря", - сообщил глава региона Глеб Никитин. Его слова приводит пресс-служба губернатора и правительства области.

Согласно информации, 3 декабря в ходе жеребьевки между 10 претендентами на пост министра экологии были распределены экологические задачи для разрешения в рамках защиты программ. По словам управляющего делами правительства Нижегородской области, председателя экспертной комиссии Андрея Бетина, один из кандидатов, ранее прошедших в очный тур, – Алексей Кузьмин (руководитель управления Росприроднадзора по Тверской области, - прим. НИА "Нижний Новгород") – снял свою кандидатуру по семейным обстоятельствам.

В ходе жеребьёвки участники вытянули для себя порядковый номер выступления и экологический вопрос из заданных жителями. 4 декабря экспертная комиссия, в которую входят представители экологической общественности Нижегородской области, оценит программы кандидатов по развитию сферы экологии в регионе. По итогам заседания губернатору будут предложены от трёх до пяти кандидатур.

"Экологическое направление – одно из важнейших в регионе, для меня оно стало ключевой темой для обсуждения в рамках Госсовета, прошедшего 23 ноября с участием главы государства. Очень жду результатов завтрашнего дня, рассчитываю на компетентность членов комиссии", - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, что на пост министра экологии региона претендуют директор ООО "РегионБизнесКонсалт" Данил Бахтин, генеральный директор ООО "Симбирская экологическая компания" Татьяна Большухина, заместитель директора ООО "Экосфера" Александр Гаврилов, заместитель директора ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами" Денис Егоров, заместитель руководителя ЗАО "Управление отходами – НН" Александр Ковальчук, куратор проектов АНО "Международный центр наилучших природоохранных решений" Павел Кривых, первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Наталья Мочалина, начальник управления экологии АО "Управление отходами" Андрей Погодин, начальник отдела охраны окружающей среды и энергоснабжения ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Екатерина Путилова, директор московского областного отделения Международной академии наук экологии безопасности человека и природы Сергей Романов.

Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин рекомендовал при отборе кандидатов на пост министра экологии и природных ресурсов учесть не только его профессиональные компетенции и управленческий опыт, но и готовность к диалогу с экологической общественностью. Поэтому в состав экспертной комиссии было решено включить людей, близко работающих с региональной властью по экологическим вопросам.

Напомним, что презентация программы "Команда правительства", о которой глава региона доложил президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая. Ее участниками могут стать граждане России с высшим образованием, в возрасте от 21 года, а также отсутствием судимости. Место жительства значения не имеет.