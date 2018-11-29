Региональный этап международного чемпионата по стратегии бизнеса "Кубок Волги" впервые пройдёт в Нижнем Новгороде 4 декабря Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Региональный этап международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge "Кубок Волги" пройдёт в Нижнем Новгороде 4 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, в Нижегородской области региональный этап международного соревнования проводится впервые. В чемпионате примут участие около 160 представителей крупного, среднего, малого бизнеса и крупнейших вузов региона. Участники разделятся на 32 команды.

"В течение двух дней каждой команде предстоит принять более 300 решений по маркетингу, финансам, производству, ценообразованию, персоналу и НИОКР. Участники смогут попробовать себя в качестве ТОП-менеджеров крупной производственной компании, которая осуществляет свою работу на конкурентном рынке. Команда-победитель представит Нижегородскую область на всероссийском этапе", - говорится в сообщении.

В торжественном открытии регионального этапа, который состоится 4 декабря в IT-парке "Анкудиновка", примут участие директор института организационного развития и стратегических инициатив РАНХ и ГС при Президенте РФ, член экспертного совета при правительстве РФ, руководитель Global Management Challenge Россия Вячеслав Шоптенко и и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

Напомним, что ранее Глеб Никитин заявлял о том, что доходы нижегородских предприятий от экспорта необходимо увеличить с трёх до пяти млрд долларов. По его словам, в 2018 году в регионе начнет работу ряд новых мер господдержки малого и среднего бизнеса, что позволит предприятиям увеличить выпуск продукции, конкурентоспособной на зарубежном рынке. Среди них – региональные специнвестконтракты, создание индустриальных парков, промышленных кластеров и другие.



СПРАВКА:

Global Management Challenge – это крупнейшее в мире первенство по стратегическому менеджменту. В основе чемпионата лежит комплексный компьютерный бизнес-симулятор (игровая модель), дающий возможность менее чем за месяц получить опыт управления компанией, равный нескольким годам работы в условиях глобальной конкуренции. Также чемпионат позволяет применить теоретические знания на практике и отработать основные управленческие и личностные навыки, объединяя ведущий мировой опыт в бизнес-образовании.

Global Management Challenge был разработан в начале 70-х годов командой исследователей из университета Стратклайд в Шотландии. Проект аккредитован Европейским фондом развития менеджмента (EFMD) как высокотехнологичный образовательный инструмент для быстрого развития управленческих компетенций.