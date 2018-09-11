"Нижегородский совет по экспорту начнет действовать к концу 2018 года", - Глеб Никитин Экономика

Глеб Никитин

"Региональный совет по экспорту начнет действовать к концу 2018 года в Нижегородской области", - сказал глава региона Глеб Никитин в рамках VI ежегодного бизнес-форума "Время экспорта", который открылся 20 сентября в Нижнем Новгороде в рамках Международного Digital Summit.

"Совет будет создан при губернаторе нижегородской области и его главной задачей станет решение проблемных вопросов экспортной деятельности", - добавил Глеб Никитин.

"Мы ставим перед собой большие задачи: к 2024 году несырьевой неэнергетический объём экспорта должен достигнуть отметки в $6 млрд. Задача gравительства региона - простимулировать увеличение экспорта через совместную работу с Российским экспортным центром, правительством России и предприятиями области", - подчеркнул глава региона.

"Мы будем активно участвовать в Национальном проекте "Международная кооперация и экспорт". С учётом его положений до конца текущего года сформируем региональный проект, который включит в себя меры господдержки на областном уровне. В частности, будет создан региональный экспортный совет при губернаторе. Чем больше экспорта, тем больше рабочих мест и налоговых поступлений в бюджет региона для решения социальных задач", - отметил Глеб Никитин.

И. о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин на пленарном заседании форума отметил, что одним из важных приоритетов по-прежнему является поддержка экспорта малых и средних предприятий.

"За последние два года перечисленными бесплатными услугами воспользовались 1,4 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства; 40 предприятий заключили 103 экспортных контракта на сумму 374 млн рублей. Уверен, что при такой поддержке в будущем контрактов станет еще больше", - сказал Евгений Люлин.

Нижегородская область принимает "Время экспорта" уже в шестой раз. По данным за I полугодие 2018 года, несырьевой неэнергетический экспорт из Нижегородской области превысил $1,8 млрд, что на 30% больше, чем годом ранее.

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Основные направления экспорта Нижегородской области (около 75%) занимают машиностроение, химическая промышленность, а также металлургия и металлообработка. Кроме того, из региона экспортируется продукция деревообработки и высокотехнологичная продукция - электроника, оптика, медицинская техника, а также продукты пищевой промышленности.