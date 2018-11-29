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Общество

Глеб Никитин поручил создать компанию для управления Научно-образовательным центром

03 декабря 2018 18:47  [148] Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил создать компанию, которая займется управлением Научно-образовательным центром (НОЦ). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сеть из 15 научно-образовательных центров мирового уровня поручил создать в стране к 2024 году президент РФ Владимир Путин. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее говорил, что регион намерен приложить максимум усилий для того, чтобы один из научно-образовательных центров появился именно в Нижегородской области.

Он пояснил, что Нижегородская область "идеально подходит для реализации такой задачи", поскольку в регионе есть очень сильные ВУЗы, академические научные институты и мощные высокотехнологичные предприятия.

Сейчас Глеб Никитин поручил создать компанию, которая займется управлением Научно-образовательного центра, а также поручил организовать конкурс по выбору кандидатуры на должность потенциального руководителя этого центра.

Компания получит название АНО "Управляющая компания Научно-образовательного центра".

"В состав управляющей компании войдет команда, которая займется оперативной доработкой концепции центра и наладкой взаимодействия между наукой, образованием, промышленностью и бизнесом", - сказал Глеб Никитин.

"Нужно спросить у всех предприятий, которые заинтересованы в исследовательской и образовательной базе НОЦ - готовы ли они стать соучредителями центра? Есть ли у них желание пользоваться материально-техническими объектами, лабораториями, исследовательскими мощностями? Нам нужно уйти от общих обсуждений и заняться максимально конкретной работой", - отметил Глеб Никитин.

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