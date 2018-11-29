Кредиторка нижегородских МП за 9 месяцев выросла на 5% - до 3,5 млрд рублей Экономика

Здание администрации Нижнего Новгорода Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Кредиторская задолженность нижегородских муниципальных предприятий (МП) за 9 месяцев 2018 года увеличилась на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 3,5 млрд рублей. Как сообщает корреспондент агентства НИА "Нижний Новгород", о результатах финансово-экономической деятельности на комиссии Гордумы по бюджету рассказала начальник управления инвестполитики департамента экономического развития города Яна Гончарова 4 декабря 2018 года.

Основная часть долгов, в том числе просроченных, наблюдается у транспортных предприятий. Среди МП, которые приняли меры и сократили просроченную задолженность – "Нижегородэлектротранс" (НЭТ), "Нижегородские бани" и "Дорожник".

В качестве одной из мер по улучшению финансовой ситуации, департамент предложил сдавать в аренду не используемые помещения предприятий.

У "Нижегородпассажиравтотранса" (НПАТ) убытки увеличились почти в три раза: с 55 до 151 млн рублей, что объясняется снижением прочих доходов, с том числе размера предоставленной субсидии из бюджета. Кроме того, в этом году на баланс "НПАТ" передано административное здание по ул.Ильинской 83А, что увеличило расходы.

В целом в "пятерку" МП, которые получили наибольшую выручку, входят "НПАТ", "ЕЦМЗ", "Нижегородское метро", "НЭТ" и "РЭД Автозаводского района".

Совокупная прибыль всех предприятий составила 101 млн рублей.

Депутат Марк Фельдман обратил внимание, что к примеру у "ЕЦМЗ" в несколько раз выросла прибыль, но по факту суммы крайне малы. В частности, выручка "ЕЦМЗ" составляет около 2 млрд рублей, а чистая прибыль всего 6 млн рублей, что "вызывает много вопросов и нужны более конкретные цифры в динамике трех лет".

Также на заседании депутаты обратили внимание, что прибыль достигается в основном за счет бюджетных субсидий, то есть "обязательства покрываются из собственного кармана".

Информация была принята к сведению. В апреле 2019 года департамент экономического развития озвучит итоги работы МП по году в целом.