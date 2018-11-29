Последние новости рубрики Общество
04 декабря 2018 13:52  [117] Депутаты Думы Дзержинска организовали для детей конкурсы рисунков и елочных украшений в преддверии Нового года
04 декабря 2018 13:28  [46] "Научно-образовательный центр в Нижегородской области будет играть важную координирующую роль", - Евгений Чупрунов
04 декабря 2018 13:27  [51] Количество забракованного мяса, которое продавали нижегородцам, выросло в 3 раза
04 декабря 2018 12:05  [100] "Все нижегородские многодетные семьи до 2021 года получат участки для ИЖС", - Глеб Никитин
04 декабря 2018 12:02  [118] Деятельность бара "Усинск" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода приостановлена на три месяца из-за антисанитарии
04 декабря 2018 11:45  [642] "Стратегическая задача - развитие инфраструктуры на селе", - Наталья Назарова
04 декабря 2018 11:02  [205] Виктор Морозов: "При строительстве низконапорного гидроузла на Волге подтопления не коснутся населённых пунктов"
04 декабря 2018 09:54  [106] Прокуратура выявила отсутствие освещения в классах в трёх школах Починковского района Нижегородской области
04 декабря 2018 09:38  [904] Заболеваемость ОРВИ в Нижегородской области 26 ноября - 2 декабря ниже эпидпорогов, - роспотребнадзор
04 декабря 2018 09:08  [190] Два сотрудника нижегородского центра соцобслуживания предстанут перед судом по обвинению в хищении бюджетных средств
Общество

Количество забракованного мяса, которое продавали нижегородцам, выросло в 3 раза

04 декабря 2018 13:27  [51] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Количество забракованного мяса, которое продавали нижегородцам, за 9 месяцев 2018 года выросло в 3,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, в январе-сентябре текущего года, в ходе проверок мясной продукции, предназначенной для реализации, сотрудники управления забраковали около 0,57 тонн этого продукта, не соответствующего обязательным требованиям. За аналогичный период 2017 года это количество составило 0,17 тонн.

Таким образом в текущем году количество продаваемой недоброкачественной мясной продукции увеличилось в 3,4 раза.

В Роспотребнадзоре добавили, что в ходе проверок мяса гигиеническим нормативам не соответствовали 2,6% исследованных проб, по физико-химическим показателям - 3,3% проб. При этом нестандартных проб по санитарно-химическим показателям и по содержанию антибиотиков не выявлено.

Напомним, что Роспотребнадзор за 9 месяцев выявил и снял с реализации в Нижегородской области 1,2 кг фальсифицированной красной икры.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph