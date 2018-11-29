Количество забракованного мяса, которое продавали нижегородцам, выросло в 3 раза Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Количество забракованного мяса, которое продавали нижегородцам, за 9 месяцев 2018 года выросло в 3,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, в январе-сентябре текущего года, в ходе проверок мясной продукции, предназначенной для реализации, сотрудники управления забраковали около 0,57 тонн этого продукта, не соответствующего обязательным требованиям. За аналогичный период 2017 года это количество составило 0,17 тонн.

Таким образом в текущем году количество продаваемой недоброкачественной мясной продукции увеличилось в 3,4 раза.

В Роспотребнадзоре добавили, что в ходе проверок мяса гигиеническим нормативам не соответствовали 2,6% исследованных проб, по физико-химическим показателям - 3,3% проб. При этом нестандартных проб по санитарно-химическим показателям и по содержанию антибиотиков не выявлено.

Напомним, что Роспотребнадзор за 9 месяцев выявил и снял с реализации в Нижегородской области 1,2 кг фальсифицированной красной икры.