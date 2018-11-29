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Экономика

Нижегородская администрация планирует увеличить доходы и расходы бюджета-2018 на 117 млн рублей в декабре

04 декабря 2018 13:48  [19] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская администрация планирует увеличить доходы и расходы бюджета-2018 на 117,3 млн рублей в декабре. Об этом сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин на заседании комиссии Гордумы по бюджету 4 декабря 2018 года. Окончательное решение будет принято на основном заседании Думы 12 декабря.

Доходы предлагается увеличить в том числе за счет средств от оказания платных услуг.

Расходы пойдут на повышение зарплаты сотрудникам учреждений культуры – 5,2 млн рублей; на реконструкцию системы оповещения населения на случаи чрезвычайных ситуаций - 14,9 млн рублей; на инженерную и дорожную инфраструктуру земельных участков в районе д. Сысоевка Богородского района для многодетных семей – 44,5 млн рублей; субсидию МП "Нижегородпассажиравтотранс" на подготовку пассажирского транспорта к проведению ЧМ-2018 (средства областного бюджета) - 28,4 млн рублей и на другие расходы.

С учетом изменений доходы составят 33 млрд 408,7 млн рублей; расходы - 34 млрд 601,2 млн рублей; дефицит - 1 млрд 192,5 млн рублей.

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