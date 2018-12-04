Мяч, которым играли сборные Аргентины и Хорватии во время ЧМ, установят на нижегородской арене Спорт

Глеб Никитин принимает мяч Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Футбольный мяч, которым играли сборные Аргентины и Хорватии во время Чемпионата мира в 2018 году на стадионе в Нижнем Новгороде, установят на нижегородской арене. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Этот мяч вручил губернатору Нижегородской области Глебу Никитину генеральный директор компании "Кока-Кола ЭйчБиСи Россия" Александар Ружевич (Coca-Cola во время ЧМ являлась партнером ФИФА).

"Спасибо за такой подарок для региона. Уверен, что этот исторический мяч должен вернуться на "Стадион Нижний Новгород", чтобы видеть его могли все поклонники футбола", - сказал Глеб Никитин.

Матч между сборными Аргентины и Хорватии состоялся 21 июня 2018 года. В поединке сборная Аргентины проиграла Хорватии со счетом 0:3.

Глеб Никитин в разговоре с Александаром Ружевичем выразил заинтересованность в сотрудничестве с "Кока-Кола ЭйчБиСи Россия" в области спорта, инклюзивного образования, экологии.