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Общество

Администрации районов Нижнего Новгорода станут штрафовать за нечищеные дороги и тротуары

04 декабря 2018 16:57  [181] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Должностных лиц районных администраций Нижнего Новгорода станут штрафовать за нечищеные дороги и тротуары. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Соответствующее постановление подписал мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов. Сумма штрафов на должностное лицо за нарушение требований к уборке в зимний период составит от 5 до 10 тысяч рублей.

За очистку от снега и льда проезжей части дорог и тротуаров отвечают дорожные предприятия. Ответственность за уборку территории, прилегающей к объектам торгового значения, лежит на собственниках этих объектов.

С начала зимнего периода (с 17 ноября по 3 декабря) в Нижнем Новгороде выявлено и зарегистрировано более трех тысяч нарушений по содержанию городской улично-дорожной сети и дворовых территорий. Возбуждено 591 административное производство, из которых 126 - в отношении ТСЖ, ТСН, ЖСК и управляющих компаний, 169 - на районные ДУКи, 162 - на содержание городских дорог и тротуаров, 134 - на отдельно стоящие объекты торговли.

Наибольшее количество замечаний выявлено в Нижегородском (422) и Московском районах (459), меньше всех нарушений были зафиксированы в Сормовском (359) и Ленинском районах (363).

Напомним, что в Нижнем Новгороде работает портал по контролю за уборкой снега. Жители города могут оставит на портале жалобу о некачественной уборке снега.

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Теги:
Снег Штраф
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