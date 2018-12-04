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Экономика

Нижегородец предложил инвестировать бюджетные деньги Нижнего Новгорода в криптовалюту

04 декабря 2018 17:06  [8] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородец предложил инвестировать бюджетные деньги Нижнего Новгорода в криптовалюту. Об этом сообщил корреспондент, присутствующий на публичных слушаниях 4 декабря 2018 года по обсуждению проекта бюджета-2019.

Молодой человек заметил, что в качестве варианта по увеличению доходов городского бюджета можно принять участие в электронных торгах, чтобы потом из этих средств платить зарплату бюджетникам.

"Есть криптовалюты, биткоины. Сейчас очень много стало таких вещей. По моему, уже принято регулирующее законодательство. Можно попробовать на базе муниципалитета создать городскую площадку, чтобы город за счет собственных или привлеченных средств участвовал в электронных торгах или сам их организовал. Это не затратные доходы – это цифровые вещи. Можно за счет средств увеличить зарплату учителям, врачам. Это предложение может показаться странным, но почему бы не попробовать", - озвучил идею он.

Глава города Владимир Панов ответил, что в рамках закона город не может себе это позволить.

"Я правильно понимаю, что вы предлагаете бюджетные деньги инвестировать в криптовалюту? То, что вы рекомендуете – не применимо, ни в рамках действующего законодательства, ни с точки зрения здравого смысла. Мы не имеем права инвестировать бюджетные деньги ни во что, а можем только осуществлять наши полномочия в соответствии с законодательством", - ответил Владимир Панов.

Напомним, в феврале этого года в отношении сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове возбуждено уголовное дело по подозрению в майнинге криптовалюты на компьютерах центра. Был установлен факт несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей в личных целях.

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