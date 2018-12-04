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Политика

Депутат Думы Нижнего Новгорода Сергей Каргин по-прежнему не найден

04 декабря 2018 17:34  [428] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Депутат Думы Нижнего Новгорода Сергей Каргин по-прежнему не найден. Об этом на вопрос журналиста о судьбе депутата по итогам заседания комиссии Гордумы 4 декабря 2018 года рассказал председатель Думы Дмитрий Барыкин.

Напомним, что с апреля этого года Сергей Каргин не появляется на заседаниях Думы. В октябре он якобы написал заявление о сложении полномочий, но выяснить, был ли это он, либо кто-то другой, так и не удалось.

"Были какие-то письма, странным образом доставленные "голубиной почтой" или как у Гарри Поттера – сова принесла. Мы можем звонить только на те телефоны, которые есть. Мы звонили ему, искали. Телефон отключен. Если бы Сергей Каргин хотел сложить полномочия, то пришел бы на Думу", - ответил он.

Дмитрий Барыкин также добавил, что по словам родителей Сергея Каргина, он уехал путешествовать.

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