Виктор Сдобняков назначен и.о. замглавы Нижнего Новгорода по вопросам благоустройства и жилья Политика

Виктор Сдобняков Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Виктор Сдобняков назначен и.о. заместителем главы Нижнего Новгорода по вопросам благоустройства и жилья. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее эту должность занимал Иван Носков, однако 13 ноября он назначен первым заместителем главы администрации Дзержинска Нижегородской области.

Виктору Сдобнякову в должности и.о. заместителя главы Нижнего Новгорода по вопросам благоустройства и жилья предстоит разработать программу по благоустройству города на 2019 год. Кроме того, он будет заниматься подготовкой к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

И.о.заместителя главы будет курировать работу департамента жилья и инженерной инфраструктуры, управления благоустройства, управления по безопасности и мобилизационной подготовке, а также управления делами.

СПРАВКА:

Виктор Сдобняков родился 2 июня 1977 года. У него три высших образования, автор более 50 научных публикаций и пяти патентов в области физики. До перехода на муниципальную службу работал в коммерческих организациях, осуществлял преподавательскую и научную работу в ННГУ, был председателем методической комиссии физического факультета ННГУ, занимался собственным бизнесом в качестве индивидуального предпринимателя.

На муниципальной службе работал заместителем председателя КУГИ и ЗР и заместителем руководителя аппарата главы города, создал и развивает работу отдела по управлению проектами администрации города.