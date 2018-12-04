Госдолг Нижегородской области за 11 месяцев снизился на 4% - до 72,8 млрд рублей Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Госдолг Нижегородской области за 11 месяцев снизился на 4,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил на 1 декабря 72,8 млрд рублей. Об этом сообщает министерство финансов региона.

В структуре долга 0,3% составляют государственные гарантии, 58,6% - государственные ценные бумаги, 13,7% - кредиты коммерческих банков, 27,4% - бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета.

По данным министерства, снижение долговых обязательств области обусловлено "эффективным управлением ликвидностью по счетам регионального бюджета в течение года с целью минимизации расходов на обслуживание долга".

В минфине добавили, что в конце 2018 года госдолг области ожидается в размере 75,5 млрд рублей, что на 0,5 млрд рублей меньше, чем в начале года. Такая сумма госдолга к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений составит 58,6%, то есть она находится на экономически безопасном уровне. Вся сумма государственного долга является внутренними долговыми обязательствами области.

Напомним, что по поручению главы региона Глеба Никитина бюджет Нижегородской области на 2018 год был сверстан без дефицита, что позволило снизить госдолг дополнительно на 1,5 млрд рублей и принять участие в федеральной программе по реструктуризации бюджетных кредитов. В январе 2018 года министерство финансов РФ приняло решение о реструктуризации бюджетных кредитов Нижегородской области в размере 20 млрд рублей.

Напомним также, что доходы областного бюджета на 2019 год спрогнозированы в объеме 153,4 млрд рублей, в том числе безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в сумме 17,4 млрд рублей. На 2020 год доходы областного бюджета составляют 156,3 млрд рублей, на 2021 год - 161,4 млрд рублей.

Расходы областного бюджета на 2019 год запланированы в объеме 153,4 млрд рублей, на 2020 год -156,3 млрд рублей, на 2021 год - 159,9 млрд рублей.