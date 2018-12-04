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Политика

Станислав Прокопович может возглавить комиссию Думы Нижнего Новгорода по транспорту

05 декабря 2018 12:51  [258] Политика
Алексей Гойхман (слева) - председатель комиссии Гордумы по транспорту

Алексей Гойхман (слева) - председатель комиссии Гордумы по транспорту

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Станислав Прокопович может возглавить комиссию Думы Нижнего Новгорода по транспорту. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в Гордуме 5 декабря 2018 года.

В аппарате Гордумы подтвердили, что действующий председатель транспортной комиссии Алексей Гойхман написал два заявления: о выходе из состава комиссии и досрочном сложении полномочий председателя комиссии.

На ближайшем заседании Думы будут приняты решения по нескольким вопросам:

- о досрочном сложении Алексеем Гойхманом полномочий председателя
- о выборе нового председателя транспортной комиссии
- о выходе Алексея Гойхмана из состава комиссии.

В аппарате Думы также добавили, что Алексей Гойхман продолжит работать депутатом, а также останется членом комиссии по бюджету.

Отметим, что Алексей Гойхман возглавляет транспортную комиссию более 10 лет.

Напомним, в октябре Гордума назначила двух новых замов в комиссию по транспорту: Германа Карачевского и Станислава Прокоповича.

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