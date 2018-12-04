Глеб Никитин
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пожелал удачи игрокам ХК "Торпедо" в рядах олимпийской сборной России. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В среду, 5 декабря, стал известен состав сборной на Кубок Люцерна. В него вошли три игрока "Торпедо": Даниил Ильин, Дамир Жафяров и Данил Веряев.
Глеб Никитин подчеркнул значимость таких событий для обозначения высокого статуса нижегородской команды.
"Радует, что "Торпедо" все активнее выходит на международной уровень", - сказал Глеб Никитин.
"Вызов игроков в сборную – очень почетное событие для любой команды. Желаю Даниилу Ильину, Дамиру Жафярову и Данилу Веряеву удачи в рядах олимпийской дружины на турнире в Швейцарии", - добавил глава региона.
Кубок Люцерна пройдет в Швейцарии с 13 по 14 декабря 2018 года. Помимо российской команды и хозяев турнира в Люцерн приедут сборные Австрии и Словакии.
В первый день сборная России сыграет с хоккеистами из Словакии. Расписание матчей второго дня будет зависеть от результатов первого.
Напомним, что "Торпедо" впервые в истории сыграет со сборной Великобритании в 2019 году. Международные выставочные матчи между командами состоятся на территории Англии.
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