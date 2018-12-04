Нижегородский дептранс усилит работу муниципального транспорта вместо отменяемого маршрута Т-60

Фото: с сайта https://wikiroutes/, маршрут автобуса № 40

Нижегородский департамент транспорта усилит работу муниципального транспорта вместо отменяемого маршрута Т-60. Об этом агентству сообщили в пресс-службе администрации города 5 декабря 2018 года.

В случае, если Т-60 все таки отменят, будет усилен маршрут №40 (микрорайон Верхние Печёры-микрорайон Юг) и продлен до ул.Усилова маршрут №64 (на данный момент автобусы ходят из микрорайона Соцгород-2 до пл.Свободы).

Напомним, на этой неделе администрация сообщила по планах по отмене маршрута Т-60 (ул.Усилова – ул.Янки Купалы) из-за нарушений. Маршрут обслуживает ИП Горшков И.Н. (ООО "Автосфера" - ООО "Автолига").

Напомним также, что с 3 сентября были отменены три маршрута из 12, планируемых к отмене. Речь идет о маршрутах Т-25 (ИП Горшков, ООО "Автосфера"), Т-41 (ООО "Массив") и Т-42 (ООО "Рейс-НН"). Остальные девять маршрутов тогда продолжили работу: Т-37, Т-46, Т-47, Т-76, Т-78, Т-83, Т-90, Т-98 и Т-60.

На вопрос агентства о том, будут ли продлены либо заключены новые договоры на девять маршрутов в следующем году, в дептрансе ответили, что "окончательное решение по вопросу не принято".