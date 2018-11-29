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Общество

Администрация планирует отменить работу еще одного нижегородского маршрута из-за нарушений

03 декабря 2018 13:39  [160] Общество

Фото: с сайта https://wikiroutes/

Администрация планирует отменить работу еще одного нижегородского маршрута из-за нарушений. Об этом сообщили в департаменте транспорта города 3 декабря 2018 года.

Речь идет об отмене маршрута Т-60 (ул.Усилова – ул.Янки Купалы). Маршрут обслуживает ИП Горшков И.Н. (ООО "Автосфера" - ООО "Автолига"). Дозвониться до Игоря Горшкова не удалось.

"Из-за многочисленных нарушений, выявленных в ходе проверок, администрация города отменила маршруты №Т-21 и Т-69, маршрут №Т-60 планируется к отмене", - заявила директор департамента транспорта Елена Кузнецова. Добавим, что Т-21 и Т-69 также обслуживала ООО "Автосфера", маршруты были отменены в этом году.

Причиной "столь радикальных мер" по словам Кузнецовой, стало отсутствие у водителей карт маршрута и путевых листов, а также незаконная продажа билетов с логотипом "Минтранс РФ". В течение этого года 13 автобусов ООО "Автосфера" по итогам рейдов совместно с приволжским межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора (МУГАДН) и УГИБДД ГУ МВД России по области были арестованы.

Кроме того, еженедельно сотрудниками департамента транспорта проводится мониторинг работы частных перевозчиков на маршрутах по нерегулируемым тарифам в вечернее время.

Напомним, с 3 сентября также были отменены три маршрута из 12, планируемых к отмене. Речь идет о маршрутах Т-25 (ИП Горшков, ООО "Автосфера"), Т-41 (ООО "Массив") и Т-42 (ООО "Рейс-НН"). Остальные девять маршрутов продолжили работу: Т-37, Т-46, Т-47, Т-76, Т-78, Т-83, Т-90, Т-98 и Т-60. В июне этого года мэрия исключила ИП Комракова (Т-71) из реестра маршрутов Нижнего Новгорода.

Весной этого года дептранс уже сообщал об арестах автобусов по маршрутам Т-21 и Т-69 из-за того, что документы были оформлены на перевозчика, который не существовал, и компания не имела полномочий на перевозку пассажиров.

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