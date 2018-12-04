Последние новости рубрики Общество
06 декабря 2018 15:15  [28] Проверки из-за неработающих систем противогололедной обработки на Казанском съезде и метромосту пройдут в Нижнем Новгороде
06 декабря 2018 15:04  [28] Почти 250 заявок поступило в нижегородскую информсистему "Антиснег" от нижегородцев по данным на 6 декабря
06 декабря 2018 14:42  [375] Всероссийский Дед Мороз хочет скооперироваться с Ольгой Бузовой для увеличения подписчиков в соцсетях
06 декабря 2018 13:26  [80] Более 60 плакатов и фотографий представлено на выставке "Закрытый Саров в открытом пространстве" в ЗС НО
05 декабря 2018 21:25  [1296] Нижний сегодня: главные события дня
05 декабря 2018 20:57  [1353] Нижегородский ресторан "Ока" хочет через суд взыскать с ХК "Торпедо" 1,4 млн рублей долга за питание игроков клуба
05 декабря 2018 19:13  [146] Нижегородская область победила во всероссийском конкурсе добровольчества
05 декабря 2018 18:37  [1387] Теннис хотят внедрить в нижегородских школах в качестве дополнительного урока
05 декабря 2018 16:46  [1433] Первые классы гимназии № 13 Нижнего Новгорода закрыты на карантин
05 декабря 2018 16:40  [205] Глеб Никитин поздравил нижегородских учёных с открытием в сфере лечения онкозаболеваний
Общество

Всероссийский Дед Мороз хочет скооперироваться с Ольгой Бузовой для увеличения подписчиков в соцсетях

06 декабря 2018 14:42  [375] Общество
Встреча Деда Мороза с журналистами в Нижнем Новгороде

Встреча Деда Мороза с журналистами в Нижнем Новгороде

Фото: НИА Нижний Новгород

Всероссийский Дед Мороз рассматривает возможность кооперации с Ольгой Бузовой для увеличения подписчиков в социальных сетях. Об этом Дед Мороз сообщил журналистам в Нижнем Новгороде 6 декабря.

Он пояснил, что такую идею ему предложил один из пользователей соцсетей, задав вопрос в интернете.

Пользователь спросил, не желает ли Дед Мороз взять в команду Ольгу Бузову, у которой в Инстаграме 14 млн подписчиков. По мнению собеседника Деда Мороза, Ольга Бузова могла бы своим присутствием увеличить аудиторию подписчиков и его соцсетей.

"Вот такие советы мне приходят. Надо над этим подумать", - сказал Дед Мороз, добавив, что у него есть страница Инстаграме, Одноклассниках и на Фейсбуке. Кроме того, есть страница, посвященная всероссийскому путешествию и теледневник.

Между тем, несмотря на его положительное отношение к соцсетям, Дед Мороз считает, что также необходимо читать книги.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph