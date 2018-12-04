Всероссийский Дед Мороз хочет скооперироваться с Ольгой Бузовой для увеличения подписчиков в соцсетях Общество

Встреча Деда Мороза с журналистами в Нижнем Новгороде Фото: НИА Нижний Новгород

Всероссийский Дед Мороз рассматривает возможность кооперации с Ольгой Бузовой для увеличения подписчиков в социальных сетях. Об этом Дед Мороз сообщил журналистам в Нижнем Новгороде 6 декабря.

Он пояснил, что такую идею ему предложил один из пользователей соцсетей, задав вопрос в интернете.

Пользователь спросил, не желает ли Дед Мороз взять в команду Ольгу Бузову, у которой в Инстаграме 14 млн подписчиков. По мнению собеседника Деда Мороза, Ольга Бузова могла бы своим присутствием увеличить аудиторию подписчиков и его соцсетей.

"Вот такие советы мне приходят. Надо над этим подумать", - сказал Дед Мороз, добавив, что у него есть страница Инстаграме, Одноклассниках и на Фейсбуке. Кроме того, есть страница, посвященная всероссийскому путешествию и теледневник.

Между тем, несмотря на его положительное отношение к соцсетям, Дед Мороз считает, что также необходимо читать книги.