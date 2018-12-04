Всероссийский Дед Мороз хочет скооперироваться с Ольгой Бузовой для увеличения подписчиков в соцсетях

Встреча Деда Мороза с журналистами в Нижнем Новгороде
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Всероссийский Дед Мороз рассматривает возможность кооперации с Ольгой Бузовой для увеличения подписчиков в социальных сетях. Об этом Дед Мороз сообщил журналистам в Нижнем Новгороде 6 декабря.
Он пояснил, что такую идею ему предложил один из пользователей соцсетей, задав вопрос в интернете.
Пользователь спросил, не желает ли Дед Мороз взять в команду Ольгу Бузову, у которой в Инстаграме 14 млн подписчиков. По мнению собеседника Деда Мороза, Ольга Бузова могла бы своим присутствием увеличить аудиторию подписчиков и его соцсетей.
"Вот такие советы мне приходят. Надо над этим подумать", - сказал Дед Мороз, добавив, что у него есть страница Инстаграме, Одноклассниках и на Фейсбуке. Кроме того, есть страница, посвященная всероссийскому путешествию и теледневник.
Между тем, несмотря на его положительное отношение к соцсетям, Дед Мороз считает, что также необходимо читать книги.
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