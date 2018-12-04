Почти 250 заявок поступило в нижегородскую информсистему "Антиснег" от нижегородцев по данным на 6 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 250 заявок поступило в нижегородскую информационную систему "Антиснег" от нижегородцев по данным за 2,5 недели её работы. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

По данным единой дежурно-диспетчерской служба (ЕДДС) Нижнего Новгорода на 11:30 6 декабря, от нижегородцев поступило 245 обращений. Согласно статистике, наибольшее количество заявок поступило из Ленинского, Канавинского и Советского районов.

Подробный рейтинг выполненных обращений выглядит так: Автозаводский (100%), Сормовский (100%), Ленинский (93%), Приокский (88%), Канавинский (86%), Нижегородский (70%), Советский (46%), Московский (44%) районы.

По информации ЕДДС, за последний час на дорогах было задействовано 235 единиц снегоуборочной техники.

Напомним, новый портал по контролю за уборкой снега заработал в Нижнем Новгороде 19 ноября 2018 года.