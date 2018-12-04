"Первый координационный совет по промышленности пройдет в Нижегородской области 10 декабря", - Глеб Никитин Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Первый координационный совет по промышленности с участием торговых представителей РФ из всех стран мира пройдет в Нижегородской области 10 декабря 2018 года. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя перспективы международного и межрегионального сотрудничества региона на заседании правительства области, 6 декабря.

Губернатор подчеркнул, что это "эпохальное событие" и хорошая возможность для установления новых межрегиональных и международных связей, так как, помимо торговых представителей России, на совете будут все министры промышленности регионов. "Прошу все органы исполнительной власти представить свои предложения по активизации международного и межрегионального сотрудничества в минпром Нижегородской области", - добавил Глеб Никитин.

По мнению главы региона, динамика внешнеэкономических торговых отношений Нижегородской области "достаточно позитивная". "Сейчас нужно не сбавлять темп этой работы и дополнительно активизировать сотрудничество, в частности, с нашим основным торгово-экономическим партнером – Беларусью", - сказал Никитин.

Кроме того, губернатор обратил внимание на необходимость активизировать контакты с нижегородскими учёными, уехавшими за рубеж, а также расширять экспорт услуг региона в сфере образования.

По словам директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольги Гусевой, по итогам 9 месяцев 2018 года объем товарооборота региона превысил 6 млрд долларов и в сравнении с 2017 годом увеличился на 26%. "Рост товарооборота произошел за счет роста объемов экспорта на 36%. Причем, в первую очередь, за счет роста поставок продукции металлургии, минеральных продуктов, в том числе топливно-энергетических", - отметила директор департамента.

"Особенно важно, что основную долю в структуре экспорта региона занял несырьевой неэнергетический экспорт, составивший 74% от общего объема и достигший более 2,7 млрд долларов. По объему несырьевого неэнергетического экспорта Нижегородская область заняла первое место в ПФО и 11 место – в России", -добавила Ольга Гусева.

По словам директора департамента, темпы прироста внешнеторгового оборота Нижегородской области в этом временном периоде в 1,3 раза превышают аналогичные показатели Российской Федерации и почти в 1,7 раза – показатели ПФО.

Также директор департамента отметила рост количества визитов в регион зарубежных дипломатических и бизнес-миссий. Так, с начала 2018 года Нижегородскую область посетили 72 иностранные делегации, из них 15 – во главе с Чрезвычайными и Полномочными Послами иностранных государств в России. Всего по линии департамента регион посетило более 400 представителей иностранных государств, в том числе более 100 сотрудников дипломатического корпуса.

Ранее сообщалось, что губернатор нижегородской области Глеб Никитин в конце 2017 года заявил, что доходы нижегородских предприятий от экспорта необходимо увеличить с 3 до 5 млрд долларов. Он отметил, что в 2018 году в регионе начнет работу ряд новых мер господдержки малого и среднего бизнеса, что позволит предприятиям увеличить выпуск продукции, конкурентоспособной на зарубежном рынке.

Напомним, приоритетное развитие взаимоотношений со странами дальнего и ближнего зарубежья, прежде всего с Китаем, Турцией, Ираном, Республикой Корея, Индией, Японией, странами СНГ, в особенности с Белоруссией и Казахстаном, странами ЕС - один из пунктов Стратегии развития Нижегородской области, которая была предложена Глебом Никитиным в качестве опорного плана для развития региона. Ознакомиться с проектом Стратегии может любой житель региона на специально созданном портале.