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Общество

Глеб Никитин подписал постановление о "рубле за участок" для "достройщиков" долгостроев в Нижегородской области

07 декабря 2018 10:22  [127] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о внесении изменений в методику расчета арендной платы за земельные участки для застройщиков, решающих проблему обманутых дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 7 декабря 2018 года.

Согласно документу, для застройщиков, которые будут достраивать многоквартирные жилые дома на участках, находящихся в собственности Нижегородской области, арендная плата будет составлять 1 рубль за участок в год. Предоставляться такие участки будут без торгов.

"Застройщики, которые берутся решать проблему обманутых дольщиков, должны поощряться. По моему поручению министерство имущественных и земельных отношений разработало соответствующее постановление", - пояснил Глеб Никитин.

Министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов, в свою очередь, отметил, что такая арендная плата будет установлена также для участков, государственная собственность на которые не разграничена. Баринов отметил, что в настоящее время в "Перечень земельных участков, предназначенных для предоставления в аренду без проведения торгов" включены 76 земельных участков – 75 в Богородском районе и один – в Приокском районе Нижнего Новгорода.

Ранее губернатор подписал постановление об утверждении порядка организации и осуществления государственного контроля в области долевого строительства многоквартирных домов.

Как сообщалось ранее, в ноябре 23 участка по ул. Украинской в Нижнем Новгороде были переданы из муниципальной в областную собственность для решения проблем дольщиков.

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