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Политика

Денис Москвин представил на XVIII Съезде "Единой России" систему повышения эффективности работы депутатов

07 декабря 2018 19:45  [237] Политика
Денис Москвин

Денис Москвин

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы, Секретарь НРО "Единой России" Денис Москвин представил на XVIII Съезде партии систему повышения эффективности работы депутатов. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО "Единая Россия".

Денис Москвин выступил с докладом на дискуссионной площадке "Обновление", которая состоялась в первый день работы Съезда. На ней присутствовали Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а также представители высшего руководства партии, депутаты Госдумы, руководители региональных партийных отделений и представители СМИ.

Площадка "Обновление" посвящена ценностным ориентирам партии, на ней обсуждались вопросы этических норм для членов "Единой России" и качества внутрипартийных коммуникаций. Одним из ключевых вопросов обсуждения стало повышение эффективности работы депутатов всех уровней и исполнение ими данных предвыборных обещаний.

Денис Москвин рассказал о программе "Депутат", которая работает на территории Нижегородской области с июля этого года. За это время она доказала свою эффективность в усилении взаимодействия депутатского корпуса и мониторинга оценки депутатов всех уровней.

В своем докладе Денис Москвин озвучил инициативу о создании рейтинга работы депутатов на основе оценки рядовых партийцев и сторонников.

"У нас огромное количество партийцев, которые ежедневно работают на благо своих избирателей. Но все ли одинаково это делают, все ли они включены в партийную повестку, в работу над партийными проектами, насколько они близки к рядовым партийцам и, самое главное, как работают со своими избирателями. Все это должно лечь в основу оценки их эффективности", - отметил депутат.

Денис Москвин сообщил, что для этого на федеральном уровне уже разработан специальный механизм. На партийной электронной площадке "Вся Россия" будет проведена верификация все членов и сторонников Партии, и в дальнейшем при помощи электронного голосования они смогут оценивать работу того или депутата, составлять рейтинг эффективности их деятельности.

По словам депутата, формирование рейтинга рядовыми членами партии и ее сторонниками поможет усилить роль местных и первичных отделений в структуре партийной организации, стать серьезным фактором для повторного выдвижения и поддержки депутатов на выборах.

"Такая система оценки вовлечет в повестку всех членов нашей партии, позволит стимулировать взаимодействие депутатского корпуса с местными и первичными отделениями. Кроме того, это даст объективную информацию региональным отделениям о том, как и чем живет партийная структура. А также это будет важным фактором и мотивом для поддержки со стороны партии того или иного депутата на следующий политический цикл", - подчеркнул Денис Москвин.

Напомним, в Москве проходит XVIII съезд партии "Единая Россия". В его работе принимают участие 3, 5 тысячи делегатов и гостей. В первый день работы съезда, 7 декабря, организована работа трех дискуссионных площадок - "Обновление", "Открытость" и "Лидерство", на которых будут подведены итоги региональных предсъездовских дискуссий "Обновление-2018". 8 декабря на пленарном заседании съезда будут определены задачи и векторы работы "Единой России" на 2019 год, а также будут утверждены кадровые изменения в центральных и руководящих органах партии.

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