Проект "Карта гостя" начал действовать в Нижнем Новгороде Общество

Александр Югов тестирует Карту гостя Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Проект "Карта гостя" начал действовать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В церемонии запуска проекта принял участие и.о. заместителя губернатора области Александр Югов. Вместе с остальными гостями он протестировал работу карты. Участники запуска приобрели карту в Нижегородском туристско-информационном центре, затем воспользовались ей в качестве проездного в социальном автобусе и прошли по ней на выставку в Нижегородском государственном художественном музее.

Сейчас по карте гостя доступно посещение 16 музеев, галерей и выставочных залов, специальные предложения и скидки (10-20%) в лучших заведениях города - ресторанах, кафе, отелях; удобное мобильное приложение и сайт; карта-путеводитель с информацией по всем местам, включенным в проект, а также неограниченное количество поездок в общественном транспорте (муниципальные автобусы, трамваи, троллейбусы, метро, некоторые маршрутные такси и поездка туда-обратно на канатной дороге). Кроме этого, "Карту гостя" можно использовать как банковскую карту.

"Для нас очень важно, что карта гостя позволяет отслеживать перемещения туриста. Сейчас, когда к нам приезжает гость, мы не знаем, куда он ходит, какие музеи и выставки посещает, где обедает. С появлением карты мы сможем получать эту информацию и на ее основе формировать самые интересные и выгодные туристские предложения", - сказал Александр Югов.

Купить "Карту гостя" можно с 15 декабря 2018 года. Главным местом продажи станет Нижегородский туристско-информационный центр. Во время тестового периода, который продлится до 1 апреля 2019 года, стоимость карты на 1 день составит 700 рублей; на 2 дня – 900 рублей; на 3 дня – 1100 рублей; на 5 дней – 1500 рублей и на 7 дней – 1900 рублей.

"Сегодня продукт запущен только на территории Нижнего Новгорода. Но это только старт. К концу 2019 года мы планируем подключить к проекту еще шесть городов Нижегородской области. Среди них Городец, Чкаловск, Дивеево и Выкса", - рассказал директор ГБУ НО "Нижегородский туристско-информационный центр" Сергей Яковлев.

В России существуют аналоги "Карты гостя", но только в Нижнем Новгороде она сделана на основе многофункциональной банковской карты. Чтобы ее приобрести, туристу не нужно предъявлять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Как отметили в Нижегородском туристско-информационном центре, а именно они внедряют проект на территории региона, в ближайших планах выпустить "Карту гостя" -Nizhny Card kids. Она будет рассчитана на детей до 14 лет.

Также при покупке "Карты гостя" турист получит право на бесплатный проход на главный каток города, который откроется 15 декабря рядом со стадионом "Нижний Новгород".

Напомним, что площадь катка составит 10 тысяч кв. метров. Он станет крупнейшей зимней развлекательной площадкой в области с натуральным и искусственным льдом, резиденцией Деда Мороза и рождественской ярмаркой "Зимняя сказка".