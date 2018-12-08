Нижегородский ХК "Торпедо" обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счётом 5:3 Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 8 декабря 2018 года.

Игра прошла в Нижнем Новгороде. Нижегородцы открыли счёт на 19-й минуте шайбой Мэтью Боди. Во втором периоде голы забили Дмитрий Коробов, Данил Веряев и Филип Хольм. После этого "Нефтехимик" отыграл две шайбы: удачные удары по воротам нижегородцев нанесли Павел Падакин и Йонас Няттинен. В третьем периоде команды обменялись двумя голами: у нижегородцев забил Энди Миле, от "Нефтехимика" - Андрей Нестрашила.

Напомним, что это вторая подряд победа "Торпедо" после серии поражений.