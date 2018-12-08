Прямое железнодорожное сообщение связало Нижний Новгород и Великий Новгород Общество

Прямое железнодорожное сообщение связало Нижний Новгород и Великий Новгород

Прямое железнодорожное сообщение связало Нижний Новгород и Великий Новгород.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, первый поезд по данному маршруту отправился в рейс 9 декабря. Состав сформирован из купейных и плацкартных вагонов, а также вагонов СВ. Один вагон оборудован специально для маломобильных граждан. Поезд оснащен устройствами контроля электронных билетов.

Путь следования поезда пролегает через центральные регионы России, связывая между собой крупные города и исторические центры (Золотое кольцо и Серебряное ожерелье). По пути поезд останавливается во Владимире, Москве и Твери. Ожидается, что новый маршрут позволит привлечь туристов.



"Открытие железнодорожного сообщения между Великим Новгородом и Нижним Новгородом - очень важное событие для всей страны! Это крайне интересный маршрут, который проходит через множество исторических городов. Я искренне поздравляю всех пассажиров первого рейса! Это настоящее путешествие через сердце России", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Хочется, чтобы данное направление вызвало интерес у нижегородцев и новгородцев. У нас много общего, кроме имен городов: Волхов и Волга, богатая история, прекрасные жители, а с недавних пор и губернаторы-однофамильцы. Для того, чтобы ещё больше проникнуться духом единства, и в то же время ощутить все историческое и географическое разнообразие, как нельзя лучше подойдёт такое путешествие", - добавил Глеб Никитин.

В торжественной церемонии отправления нового поезда приняли участие министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов, начальник Горьковского филиала АО ФПК Александр Попов, зам. начальника ГЖД по взаимодействию с органами власти Владимир Тюленин и другие.

"Этот поезд сразу же показал свою востребованность – мест практически не осталось, в первый рейс отправились более трехсот человек. Причем, треть пассажиров едут до конечной остановки - до Великого Новгорода. Маршрут связывает практически весь центр нашей страны, это поспособствует установлению туристических, экономических, деловых связей. Наши два города действительно часто путают, и главное, как мне кажется, в том, что это направление покажет не разницу между городами, а объединит нижегородцев и новгородцев", - сказал министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов.

"Совместно с правительством Нижегородской области мы реализуем множество проектов: пускаем новые поезда, реконструируем железнодорожные вокзалы, в этом году открыли новый транспортно-пересадочный узел Канавинский", - отметил заместитель начальника ГЖД по взаимодействию с органами власти Владимир Тюленин.

СПРАВКА:

Скорый поезд № 41/42 Нижний Новгород – Новгород-на-Волхове будет курсировать ежедневно. Отправляясь из Нижнего Новгорода в 16:25, он будет прибывать в Великий Новгород на следующий день в 06:24. Время в пути составит 13 часов 59 минут. Из Великого Новгорода поезд будет отправляться в 21:20 и прибывать в Нижний Новгород на следующий день в 09:59.

Продажа билетов на новый поезд Нижний Новгород – Великий Новгород открыта. Приобрести их можно за 90 суток до отправления.