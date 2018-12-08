И.о. замгубернатора Нижегородской области Никита Никитин покидает пост по собственному желанию с 11 декабря

Никита Никитин
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Исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Никита Никитин покидает пост с 11 декабря 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в региональном правительстве.
Согласно информации, он написал заявление по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Его последний рабочий день – сегодня, 10 декабря.
О кандидатуре на его пост будет сообщено дополнительно.
Напомним, Никита Никитин был назначен и.о. замгубернатора региона в феврале 2018 года. Он возглавлял блок, в который входят аппарат правительства, департамент региональной безопасности, комитет по делам архивов, ГУ ЗАГС и управление внутреннего аудита.
СПРАВКА:
Никита Евгеньевич Никитин родился 19 октября 1960 года в городе Москве. Имеет два высших образования: филологическое и юридическое.
В 2010 году он был назначен заместителем руководителя Федеральной таможенной службы.
В 2012 году перешел на работу в аппарат Совета Безопасности РФ.
С 2015 года возглавлял Управление государственных целевых программ и внутреннего туризма Федерального агентства по туризму.
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