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Политика

И.о. замгубернатора Нижегородской области Никита Никитин покидает пост по собственному желанию с 11 декабря

10 декабря 2018 11:58  [173] Политика
Никита Никитин

Никита Никитин

Фото: Правительство Нижегородской области

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Никита Никитин покидает пост с 11 декабря 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в региональном правительстве.

Согласно информации, он написал заявление по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Его последний рабочий день – сегодня, 10 декабря.

О кандидатуре на его пост будет сообщено дополнительно.

Напомним, Никита Никитин был назначен и.о. замгубернатора региона в феврале 2018 года. Он возглавлял блок, в который входят аппарат правительства, департамент региональной безопасности, комитет по делам архивов, ГУ ЗАГС и управление внутреннего аудита.

СПРАВКА:
Никита Евгеньевич Никитин родился 19 октября 1960 года в городе Москве. Имеет два высших образования: филологическое и юридическое.

В 2010 году он был назначен заместителем руководителя Федеральной таможенной службы.

В 2012 году перешел на работу в аппарат Совета Безопасности РФ.

С 2015 года возглавлял Управление государственных целевых программ и внутреннего туризма Федерального агентства по туризму.

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