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Бизнес

"Цены на топливо будут расти вне зависимости от запрета на продажу низкосортного горючего", - Сергей Зуденков

10 декабря 2018 12:41  [83] Бизнес
Сергей Зуденков

Сергей Зуденков

Фото: НИА Нижний Новгород

"Цены на топливо будут расти вне зависимости от запрета на продажу низкосортного горючего", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, заместитель председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Сергей Зуденков.

Он отметил, что постановление, принятое региональным правительством "О введении ограничений использования нефтепродуктов и других видов топлива в Нижегородской области", касается важных вопросов - экологии, вредного воздействия некачественного топлива на окружающую среду.

"Государственное регулирование в данной сфере абсолютно оправданно и справедливо. Однако запрет на продажу низкосортного топлива приведет к тому, что частные АЗС уйдут с рынка. Они уже не способны конкурировать с крупнейшими сетевыми компаниями и находятся в абсолютной зависимости от их ценовой политики, наличия топлива и желания собственников его продавать", - считает депутат.

"Тем временем, оптовая стоимость превышает розничные цены, установленные на сетевых заправках. И это главная причина того, что частники торгуют ГСМ, не соответствующими техническому регламенту. Таким образом, владельцы частных АЗС абсолютно не защищены, и внутренний рынок постепенно переходит исключительно к крупным операторам", - подчеркнул Сергей Зуденков.

Напомним, постановление правительства предусматривает запрет с 1 января 2019 года продажи через АЗС некачественных нефтепродуктов, выпускаемых не по техническому регламенту (ТС 013/2011). Речь идет о таких видах топлива, как судовое маловязкое, печное, газоль-керосиновая фракция и иные средние дистилляты.

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