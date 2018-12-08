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Бизнес

Глеб Никитин и Денис Мантуров обсудили диверсификацию производств нижегородской "оборонки"

10 декабря 2018 17:40  [64] Бизнес
Денис Мантуров и Глеб Никитин на ЦНИИ Буревестник

Денис Мантуров и Глеб Никитин на ЦНИИ Буревестник

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и находящийся с визитом в Нижнем Новгороде министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров обсудили диверсификацию производств региональных предприятий, впускающих продукцию оборонного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Обсуждение прошло на АО "Центральный Научно-Исследовательский Институт "Буревестник" (ЦНИИ, Нижний Новгород, предприятие оборонно-промышленного комплекса РФ, производит и модернизирует артиллерийское и минометное вооружение), входит в корпорацию "Уралвагонзавод"). На этом оборонном заводе уже реализован проект по изготовлению оборудования по производству и ремонту колесных пар для железнодорожного транспорта.

Сейчас предприятие готовится к выпуску автоматизированных мусоросортировочных комплексов для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов. Ранее сообщалось, что серийное производство предприятие намерено освоить в 2019 году. Проект предусматривает выпуск 43 комплексов оборудования до 2029 года.

Глеб Никитин рассказал Денису Мантурову о том, что в регионе ведется работа по поддержке предприятий, расширяющих линейку продукции гражданского назначения.

"Наша задача - максимально помочь предприятиям в этой работе, дать им максимум информации о возможностях и обозначить четкие задачи", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что ЦНИИ "Буревестник" намерен постепенно перевести 50% мощностей на производство оборудования для переработки твердых коммунальных отходов.

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