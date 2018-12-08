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Бизнес

Глеб Никитин уверен, что зарубежные партнеры заинтересуются нижегородским промышленными разработками

10 декабря 2018 18:24  [83] Бизнес
Денис Мантуров и Глеб Никитин на выставке в технопарке Анкудиновка

Денис Мантуров и Глеб Никитин на выставке в технопарке Анкудиновка

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Губернатор региона Глеб Никитин уверен, что зарубежные партнеры заинтересуются нижегородским промышленными разработками. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, такую информацию Глеб Никитин озвучил после того, как совместно с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым посетили выставку образцов промышленной продукции нижегородских предприятий в технопарке "Анкудиновка".

На выставке Глеб Никитин представил Денису Мантурову экспортный потенциал Нижегородской области.

В выставке участвовали около 40 организаций, как уже действующих экспортеров, так и планирующих свое участие во внешнеэкономической деятельности.

Экспозицию также оценили и торговые представители России в разных странах мира, приехавшие в Нижний Новгород на заседание координационного совета по промышленности Минпромторга РФ.

"Уверен, что эта продукция будет интересна нашим внешнеторговым представителям. Нижегородские разработки обладают большим экспортным потенциалом и нуждаются в широком продвижении", - сказал Глеб Никитин.

На выставке была представлена продукция таких компаний как "Группа ГАЗ", "Русполимет", "Транспневматика", Арзамасский приборостроительный завод, "Оргхим" и других.

Также состоялась демонстрация разработок нижегородских ВУЗов и технопарков, в частности, экзоскелет и нейромобиль. В ходе осмотра выставки Денис Мантуров и Глеб Никитин вместе с руководством предприятий и организаций обсудили перспективы расширения участия предприятий во внешнеторговой деятельности.

Напомним, 10 декабря в Нижнем Новгороде проходит координационный совет по развитию промышленности, в котором впервые принимают участие все торговые представители РФ за рубежом. В нем также принимают участие делегации всех регионов России, руководители ведущих промышленных предприятий.

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