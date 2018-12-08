Группа ГАЗ в рамках спецконтракта организует выпуск новых LCV, грузовиков и легкого дизельного двигателя Бизнес

Глеб Никитин, Денис Мантуров и Вадим Сорокин подписывают СПИК Фото: Александр Воложанин

Группа ГАЗ в рамках специнвестконтракта (СПИК) организует выпуск новых моделей легких коммерческих автомобилей (LCV) и грузовиков, и локализацию современного легкого дизельного двигателя для LCV. Об этом сообщает пресс-служба Группы ГАЗ.

СПИК "Создание промышленного производства новых колесных транспортных средств и модернизация существующих колесных транспортных средств на базе производственных предприятий Группы ГАЗ подписан на десять лет - до 2028 года. Инвестиции в создание производств с высоким уровнем локализации и экспортным потенциалом превысят 20 млрд рублей.

Разработки новых моделей ведутся с учетом перспективных требований российского и экспортных рынков и в соответствии с современными тенденциями технологического развития международного автомобилестроения. Выпуск продукции организуют на территории предприятий Группы ГАЗ, которые расположены в Нижегородской, Московской, Ярославской, Челябинской и Ульяновской областях. Там планируется создать свыше 1,8 тысяч новых рабочих мест.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, специнвестконтракт подписан между министерством промышленности и торговли РФ, правительством Нижегородской области и Группой ГАЗ.

Подписание состоялось в рамках координационного совета Минпромторга РФ по развитию промышленного экспорта, который прошел сегодня в Нижнем Новгороде. Документ подписали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, ГАЗ - это одно из якорных предприятий в нижегородской промышленности, от него зависит деятельность многих предприятий малого и среднего бизнеса – поставщиков, партнеров, дилеров, производителей спецтехники.

"Гарантия поддержки со стороны государства в рамках подписанного сегодня СПИК - это обеспечение стабильности для многотысячного коллектива ГАЗа и для работников зависимых компаний", - сказал глава региона.

"Это первый СПИК для Нижегородской области, и уверен, что не последний. Могу назвать этот специнвестконтракт системообразующим. Для нижегородцев очень важно, что ГАЗ будет жить и развиваться благодаря СПИК. Предприятие уже является одним из лидеров экспортной деятельности в регионе и, благодаря контракту, это направление получит новый импульс", - добавил губернатор.

Президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин пояснил, что специальный инвестиционный контракт - это инструмент, который направлен на стимулирование развития собственной автокомпонентной отрасли в стране и создает базу для внедрения новых технологий в автопроме.

"Новые модели, которые мы планируем выпускать, создаются в соответствии с глобальными тенденциями, влияющими на развитие рынка коммерческой техники. Это ужесточение требований по экологии и безопасности, повышение эффективности владения, оснащение автомобилей сервисами, которые позволяют предоставлять клиентам не транспорт, а транспортную услугу", - сказал Вадим Сорокин.