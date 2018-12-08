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Бизнес

Нижегородская область одной из первых подала заявку на внедрение нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"

10 декабря 2018 19:59  [102] Бизнес
Координационный совет по развитию промышленности

Координационный совет по развитию промышленности

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область одной из первых подала заявку на внедрение нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, такую информацию озвучил глава области Глеб Никитин 10 декабря в ходе координационного совета по развитию промышленности, который проходит в Нижнем Новгороде.

Сегодня в Нижнем Новгороде проходит координационный совет по развитию промышленности, в котором впервые принимают участие все торговые представители РФ за рубежом. В нем также принимают участие делегации всех регионов России, руководители ведущих промышленных предприятий.

Для участия в совете город посетил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, который вместе с Глебом Никитиным осмотрел промышленные предприятия региона.

"Нижегородская область одной из первых подала заявку на включение в список пилотных регионов по внедрению регионального экспортного стандарта и по реализации нового стратегического инструмента – Национального проекта "Международная кооперация и экспорт". На повестке сегодняшнего дня стоит также обсуждение важнейшей задачи для страны – удвоение объемов несырьевого неэнергетического экспорта. Что касается нашего региона, думаю, мы в этом плане на верном пути", - сказал Глеб Никитин.

По его словам, несырьевой неэнергетический экспорт нижегородских предприятий за последние три года вырос почти в два раза и по итогам 2017 года составил $2,99 млрд.

Как отметил Денис Мантуров, "развитие промышленного экспорта – это на сегодняшний день стратегический приоритет нашей страны на ближайшие годы".

"Майский указ президента формирует четкие ориентиры, перед нами поставлена цель - увеличить объемы несырьевого неэнергетического экспорта практически в 2 раза к 2024 году, нарастить до $250 мрлд. Планка очень амбициозная. Достичь ее можно только при активном подключении к реализации задачи всех регионов без исключения. Правительство утвердило национальный проект, направленный на развитие данного направления. Сформирована линейка мер поддержки разработки продукции и ее реализации на внешних рынках", - сообщил Денис Мантуров.

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