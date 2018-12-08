Нижегородский ХК "Торпедо" одержал победу над ярославским "Локомотивом" со счётом 4:2 Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" одержал победу над ярославским "Локомотивом" со счётом 4:2. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Матч состоялся 10 декабря в Нижнем Новгороде. Уже к пятой минуте игры соперники обменялись шайбами: от "Торпедо" забил Эндрю Кейлоф, а через 50 секунд Егор Аверин восстановил равновесие. Ещё одну шайбу в первом периоде забросил Энди Миле, вернув нижегородцам лидерство. На второй минуте второго периода игрок "Локомотива" Денис Алексеев сравнял счет - 2:2. Но к концу отрезка Роберт Саболич броском из-под защитника вынудил вратаря ярославцев Илью Коновалова капитулировать третий раз в матче - 3:2. В финальном отрезке Эндрю Кейлоф увеличил отрыв "Торпедо" до двух шайб. Итоговый счёт - 4:2.

"Мы хорошо знали соперника. В прошлом матче с "Локомотивом" вели в счете 2:0, но отпустили игру. Сегодня вышли с хорошим настроем, и было видно, что ребята бились друг за друга, помогали друг другу, команда была злая, лавка была живая. В сегодняшней игре было много позитива. Я очень доволен командой и очень доволен двумя завоеванными очками", - прокомментировал игру главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски.

Впереди команды КХЛ ждет недельная пауза в Чемпионате, связанная с играми национальных сборных. А 17 декабря "Торпедо" вернется на лед "Нагорного" для встречи с магнитогорским "Металлургом". Также в декабре в Нижнем Новгороде пройдут игры с челябинским "Трактором" (19 декабря) и екатеринбургским "Автомобилистом" (21 декабря).

Напомним, что 8 декабря ХК "Торпедо" обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счётом 5:3