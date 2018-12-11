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Общество

Два муниципальных маршрута могут вернуть на линии в Нижнем Новгороде

11 декабря 2018 17:34  [137] Общество
маршрут автобуса № 58

маршрут автобуса № 58

Фото: с сайта https://wikiroutes/

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Два муниципальных маршрута могут вернуть на линии в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации 11 декабря 2018 года.

Речь идет о маршрутах № 20 (станция метро "Автозаводская"-Аэропорт) и № 58 (станция Петряевка-Верхние Печеры), которые отменили в 2017 году.

"В настоящее время обсуждаются различные варианты организации маршрутов автобусов, в том числе возврат маршрутов №№ 20 и 58", - пояснили в мэрии. Сроки пока не определены.

Поводом к обсуждению этого вопроса стала встреча главы города Владимира Панова с жителями Автозаводского района 5 декабря. По просьбе жителей планируется вернуть ряд ранее закрытых маршрутов.

Владимир Панов также отметил, что городская администрация ввела более жесткий контроль за работой частных перевозчиков. По его словам, проверки показали, что частники в вечернее время недозагружают маршруты.

Напомним, в ноябре нижегородская администрация постановлением утвердила порядок фактов, являющихся обстоятельствами для обращения в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по городским маршрутам.

Как пояснила агентству начальник отдела контроля органов власти и процедуры торгов Нижегородского УФАС России Анжелика Клевцова, в данном конкретном случае нормы постановления от 20 ноября 2018 года №3222 относятся в равной степени ко всем участникам рынка пассажирских перевозок, как к частникам, так и к муниципалам.

"НПАТ не остается "вне конкуренции", так как нормы данного постановления распространяют свое действие на всех участников рынка без исключения, в том числе и на НПАТ", - прокомментировала суть документа она.

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