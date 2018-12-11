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Политика

Дмитрий Краснов может сменить Никиту Никитина на посту замгубернатора Нижегородской области

11 декабря 2018 18:21  [61] Политика

Дмитрий Краснов может сменить Никиту Никитина на посту замгубернатора Нижегородской области. Как сообщает "Комсомольская правда - Нижний Новгород" со ссылкой на источник, депутат Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Краснов сейчас – одна из самых вероятных кандидатур.

Напомним, Никита Никитин был назначен и.о. замгубернатора региона в феврале 2018 года. Он возглавлял блок, в который входят аппарат правительства, департамент региональной безопасности, комитет по делам архивов, ГУ ЗАГС и управление внутреннего аудита. В декабре он покинул пост в связи с семейными обстоятельствами.

СПРАВКА:
Дмитрий Краснов родился 12 августа 1959 года в Хмельницкой области на Украине. Кандидат юридических наук, доцент.

Заместитель председателя Думы, генеральный директор Торгово-промышленной палаты области. Член фракции "Единая Россия". В 2015 году претендовал на пост главы Нижнего Новгорода, однако проиграл в голосовании Ивану Карнилину.

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