И.о. замгубернатора Нижегородской области Сергей Шевченко покинул свой пост 11 декабря

Сергей Шевченко
Фото: Сеченовский университет
И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Шевченко покинул свой пост 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Старшим министром по социальному блоку правительства назначен Андрей Гнеушев.
Андрей Гнеушев будет исполнять эти обязанности до назначения новой кандидатуры.
Напомним, что Сергей Шевченко приступил к работе в правительстве региона с середины января 2018 года. До этого он являлся проректором МГМУ им.Сеченова.
Сергей Шевченко курировал блок соцполитики, в который входят министерство соцполитики, министерство здравоохранения, министерство образования, науки и молодежной политики.
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