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Политика

И.о. замгубернатора Нижегородской области Сергей Шевченко покинул свой пост 11 декабря

11 декабря 2018 21:13  [123] Политика
Сергей Шевченко

Сергей Шевченко

Фото: Сеченовский университет

И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Шевченко покинул свой пост 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Старшим министром по социальному блоку правительства назначен Андрей Гнеушев.

Андрей Гнеушев будет исполнять эти обязанности до назначения новой кандидатуры.

Напомним, что Сергей Шевченко приступил к работе в правительстве региона с середины января 2018 года. До этого он являлся проректором МГМУ им.Сеченова.

Сергей Шевченко курировал блок соцполитики, в который входят министерство соцполитики, министерство здравоохранения, министерство образования, науки и молодежной политики.

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