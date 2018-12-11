И.о. замгубернатора Нижегородской области Сергей Шевченко покинул свой пост 11 декабря Политика

Сергей Шевченко Фото: Сеченовский университет

И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Шевченко покинул свой пост 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Старшим министром по социальному блоку правительства назначен Андрей Гнеушев.

Андрей Гнеушев будет исполнять эти обязанности до назначения новой кандидатуры.

Напомним, что Сергей Шевченко приступил к работе в правительстве региона с середины января 2018 года. До этого он являлся проректором МГМУ им.Сеченова.

Сергей Шевченко курировал блок соцполитики, в который входят министерство соцполитики, министерство здравоохранения, министерство образования, науки и молодежной политики.